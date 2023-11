Así fue la liberación de ‘Mane’ Díaz, padre del futbolista Luis Díaz

A las 9:35 a.m., de este jueves un helicóptero de las Naciones Unidas, partió desde el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, con rumbo a la Serranía del Perijá, con jurisdicción de La Guajira, para traer de vuelta a la libertad a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, tras permanecer 12 días en cautiverio, al ser secuestrado el pasado 28 de octubre en su natal Barrancas.