Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una mujer en el sur del departamento de La Guajira. Es el segundo homicidio registrado en menos de 10 días en Barrancas contra una mujer y bajo la misma modalidad.

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La víctima se movilizaba en un motocarro cuando fue interceptada por un hombre a bordo de una motocicleta, quien sacó un arma de fuego, la obligó a detener la marcha del vehículo y le propinó varios balazos a la altura de la cabeza y el tórax, que le causaron la muerte en el acto. Luego el pistolero huyó con rumbo desconocido.

El homicidio se registró en la noche de este martes 7 de abril, en la vía que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Guayacanal, cerca de Villa Estadio.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de María Estela Morales Robles, de 36 años de edad, quien era natural de Venezuela.

Hasta el sitio llegaron unidades de la Policía Judicial y personal del Laboratorio Móvil de Criminalística, encargados de realizar la inspección técnica al cadáver y traslado a Medicina Legal en el municipio de Fonseca.

Respecto a los móviles del homicidio, las autoridades revelaron que son materia de investigación, así como las pesquisas para dar con la captura del responsable.