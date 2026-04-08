En las últimas horas fue reportado el hallazgo de dos cuerpos sin vida de personas de sexo masculino en el área rural de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Edinson Ortega Cárdenas, de 21 años y Leónidas Torres González, de 24.

Los cadáveres fueron encontrados en la mañana de este miércoles 8 de abril, en la finca La Esperanza, en la vía Riohacha-Cuestecitas, a la altura del kilómetro 27, tramo El Abra, jurisdicción del corregimiento de Cotoprix.

Según la información preliminar, lugareños del sector se toparon con la impresionable escena y dieron aviso a las autoridades.

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Unidades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena. Así como una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para la inspección técnica y traslado de los cuerpos a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del departamento.

Durante la diligencia judicial, los peritos indicaron que los cadáveres presentaban heridas en la cabeza. Aparentemente habrían sido ultimados con tiros de gracia.

Finalmente, la Policía local indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol.

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