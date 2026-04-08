Un nuevo hecho violento que no deja víctimas mortales ni heridas se registró en las últimas horas en el municipio de Maicao.

Lea más: Policía recupera dos camionetas que habían sido hurtadas a turistas en Uribia, La Guajira

Se trata del atentado a bala contra la vivienda de Clara Pascuales, presidenta de Junta de Acción Comunal de un sector del perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

La acción violenta se registró en la noche de este martes 7 de abril, en jurisdicción del barrio La Victoria.

Según la información preliminar, individuos se parquearon frente al lugar, dispararon en repetidas oportunidades contra la fachada de la residencia, dejaron un mensaje con amenazas explícitas y huyeron con rumbo desconocido.

“Comuníquese a ese número, porque la próxima vez habrá un muerto, les habla Rafita 3147143518”, dice el panfleto.

Ver más: Instalan 450 puntos ecológicos para fortalecer la cultura ambiental en La Guajira

Se conoció, que pese a que no es la primera vez que la líder comunal es víctima de intimidaciones, los hechos fueron reportados antes las autoridades.

Al lugar llegó una avanzada de la Policía Judicial para adelantar las investigaciones respectivas que establezcan los móviles del atentado y la captura de los responsables.