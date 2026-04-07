En las últimas horas, la Policía Nacional logró la recuperación de dos vehículos que habían sido hurtados el pasado 6 de abril en el sector de Bahía Portete, jurisdicción del municipio de Uribia, La Guajira.

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Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y al despliegue inmediato de las capacidades institucionales, se activó un operativo de búsqueda y localización que permitió hacer seguimiento al rastro de los automotores hurtados.

Como resultado de la presión ejercida por las autoridades y el cerco operacional desplegado en la zona, los delincuentes se vieron obligados a abandonar los vehículos sobre la vía que conduce de Uribia hacia el Cabo de la Vela.

Los automotores fueron hallados en estado de abandono en este corredor vial. Entre ellos se encuentra una camioneta Toyota Prado, color azul, modelo 2005, ubicada a la altura del kilómetro 114, así como una camioneta Toyota Fortuner, color gris, encontrada en el mismo eje vial.

La rápida y efectiva reacción de las unidades policiales permitió la recuperación de estos vehículos en menos de 24 horas, evitando que se consolidara la acción delictiva y reduciendo el impacto negativo sobre el patrimonio de los ciudadanos.

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Los vehículos recuperados fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Policía Uribia y dejados a disposición de la autoridad competente, con el fin de adelantar los procedimientos legales correspondientes y gestionar su pronta devolución a sus propietarios.