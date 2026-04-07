Con la instalación de 450 puntos ecológicos en los 15 municipios, la Gobernación de La Guajira avanza hacia la consolidación de una cultura ambiental responsable en el departamento.

La estrategia es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico que se ejecuta con el propósito de promover la adecuada gestión de residuos sólidos y fortalecer la conciencia ambiental en espacios de alta circulación comunitaria.

En total, serán instalados 300 puntos ecológicos plásticos, cada uno con tres contenedores para la correcta separación de residuos, ubicados en espacios interiores como instituciones educativas, casas del adulto mayor y estaciones de policía, donde su uso generará un impacto pedagógico directo en la comunidad.

De igual manera, la iniciativa contempla la instalación de 150 puntos ecológicos metálicos, diseñados para exteriores, que serán ubicados en parques, zonas comunes y avenidas principales, contribuyendo al orden, la limpieza y el cuidado de los espacios públicos en cada municipio.

La gestora social, Sara Daza, destacó la importancia del compromiso ciudadano en este proceso:

“Fortalecer y cuidar nuestro territorio es una tarea de todos los guajiros. Hoy entregamos estos puntos ecológicos, pero el verdadero cambio está en cada ciudadano, en el sentido de pertenencia y en mantener limpio nuestro entorno”.