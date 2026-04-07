Agentes del Gaula de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron un operativo mediante 13 órdenes judiciales por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, que permitieron la captura de integrantes de la Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en del departamento de La Guajira.

Entre los capturados se encuentran, alias Boyaco, jefe financiero; alias Yao, cabecilla militar; alias Marquetalia, jefe de finanzas en Riohacha; alias Gordo Way, encargado de las finanzas del microtráfico; alias el Viejo, perfilador de víctimas; alias Suli, coordinadora logística, como también, otros actores criminales identificados como alias Mono Edi, ‘África’, ‘Punto 40’, ‘Leifa’, ‘Óscar’, ‘Douglas’ y ‘El Gordo’, quienes serían los responsables del cobro de extorsiones.

Las diligencias judiciales se registraron en Riohacha y el municipio de Dibulla, donde incautaron un arma de fuego y cuatro equipos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas hacían parte de los frentes ‘Javier Cáceres’ (La Guajira) y ‘Cristóbal Duarte’ (Magdalena), del grupo criminal también conocido como los Pachenca. Al parecer se dedicaban al cobro sistemático de extorsiones, homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado, afectando principalmente a comerciantes, transportadores, ganaderos, agricultores y el sector hotelero en los municipios de Dibulla y Riohacha, así como en los corregimientos de Mingueo y Palomino y en el corredor estratégico de la Troncal del Caribe.

Según las investigaciones adelantadas, las exigencias económicas, variaban de acuerdo con la actividad económica de las víctimas, oscilando entre $100 mil y los $20 millones, e incluso alcanzando cifras de hasta 50 millones de pesos.

Asimismo, se evidenció que el modus operandi de esta estructura criminal consistía en abordar a las víctimas de manera presencial en sus establecimientos comerciales o mediante llamadas telefónicas, entregándoles documentos con números de contacto para negociar las exigencias económicas, con el fin de generar intimidación y credibilidad en las amenazas.

Los capturados presentan antecedentes por delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como, tráfico de estupefacientes, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los hechos que se les imputan.