En la mañana de este martes 30 de diciembre se registró un ataque con arma de fuego que dejó como saldo un joven muerto, en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Elkin Enrique Acosta Muñoz.

El homicidio se registró en la carrera 38 con calle 14H, en jurisdicción del barrio Nuevo Horizonte.

La información preliminar da cuenta de que el mencionado se encontraba tomando café en la puerta de su vivienda cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. Cuando se le acercaron, el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Tras el ataque, Acosta Muñoz quedó tendido en el piso y fue auxiliado por sus familiares que lo trasladaron en motocicleta a un centro asistencial cercano, donde los galenos en turno indicaron que ya no tenía signos vitales y oficializaron su muerte.

Al lugar arribaron funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar la inspección al cadáver. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol se encuentran en las labores para establecer los móviles del crimen, que hasta el momento se desconocen, según indicó la entidad policial.