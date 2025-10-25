Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un joven en hechos registrados en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea también: “¿Con qué legitimidad funge como primera dama?”: las críticas al anuncio de Petro sobre su separación con Verónica Alcocer

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Aldo Manuel Ayazo, residente en la municipalidad fronteriza.

El ataque a bala fue perpetrado en la noche de este viernes 24 de octubre, sobre la calle 9 con carrera 9, en jurisdicción del barrio El Bosque.

Lea también: Steven Char Ramos solicita audiencia de conciliación con Alejandro Char para que “reconozca y cumpla sus obligaciones legales”

Según la información preliminar, Ayazo se movilizaba en una motocicleta cuando dos individuos a bordo de un mismo tipo de vehículo se le acercaron. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos que causaron que perdiera el control y se cayera de la misma. Al lograr su objetivo, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Por su parte, el baleado quedó tirado en el pavimento. Residentes del sector y transeúnte que se alertaron al escuchar las detonaciones, intentaron auxiliarlo pero éste ya no tenía signos vitales y dieron aviso a una patrulla de la Policía.

Lea también: Conductor sufre microsueño y muere tras chocar contra un camión en la Vía Oriental

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó a la escena para realizar los actos urgentes. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los sicarios.