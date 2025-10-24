Un total de 161 familias de la comunidad wayuu Yawaka, en el municipio de Manaure, La Guajira, se beneficiaron con la Unidad Comunitaria de Atención entregada por el Gobierno nacional a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, en el marco del Modelo de Atención Integral que implementa Bienestar Familiar en el departamento.

Lea: Ciudadano extranjero muere en accidente de tránsito en la vía Fonseca-Barrancas, La Guajira

Esta obra fortalece la infraestructura pedagógica y cultural destinada a la educación inicial y al desarrollo integral de la primera infancia wayuu.

En este espacio, agentes educativos comunitarios acompañan el crecimiento y aprendizaje de 113 niñas y niños, promoviendo procesos formativos acordes a su identidad cultural, mientras se propician también encuentros comunitarios que fortalecen los lazos sociales y familiares en Yawaka.

Lea: Hombre murió en accidente de tránsito frente a la Universidad de La Guajira, en Riohacha

La obra hace parte del proyecto ‘Estudios, diseños y construcción de la Sede Educativa Yawaka – Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima’ y fue posible gracias a una inversión superior a los $2.900 millones. Esta primera fase incluye un módulo multigrado con tres aulas de clase, baterías sanitarias, una zona administrativa y la Unidad Comunitaria de Atención que complementa la infraestructura educativa existente, respondiendo a las necesidades expresadas por la comunidad.

El diseño arquitectónico de la sede honra la cosmovisión wayuu: sus formas circulares evocan la vida en comunidad, los recorridos en espiral simbolizan el aprendizaje continuo y los tonos terracota y arena se funden con el paisaje desértico. Este modelo participativo permitió que la comunidad contribuyera activamente en las decisiones sobre los espacios y el diseño, asegurando que la obra reflejara su identidad cultural y territorial.