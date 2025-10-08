En un centro asistencial del municipio de Maicao, La Guajira, oficializaron la muerte de un joven que fue víctima de un ataque sicarial en la noche de este martes 8 de octubre.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Álvaro Enrique Díaz Weber, quien tenía 24 años de edad.

El crimen se registró sobre la calle 24 con carrera 8, jurisdicción del barrio Rojas Pinilla, en la municipalidad fronteriza, en el nororiente del departamento.

La información preliminar recabada por los investigadores judiciales da cuenta que, al lugar llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y propinó varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax a su objetivo, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, Díaz Weber quedó tendido en el pavimento malherido, pero personas que presenciaron el atentado lograron trasladarlo hasta la sala de urgencias de la Clínica Maicao, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, murió debido a la gravedad de las heridas.

El Departamento de Policía Guajira, a través de sus unidades de Investigación Judicial e Inteligencia, adelanta las labores correspondientes para establecer los móviles y dar con la identificación, ubicación y captura de los responsables de este hecho.