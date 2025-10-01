El departamento de La Guajira ha sido seleccionado como finalista de la Medalla al Mérito Turístico 2025, el máximo reconocimiento que entrega el Estado colombiano al liderazgo, gestión y buenas prácticas en este sector.

Este galardón, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se entregará en el marco del Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo, que se celebrará en Armenia, Quindío, los días 2 y 3 de octubre.

Por primera vez, este departamento se ubica entre los tres mejores destinos del país en la categoría Promoción y Marketing de Destinos Turísticos, con la marca ‘Descubriendo La Guajira’.

En los últimos meses, la Gobernación de La Guajira ha cosechado importantes logros, entre ellos seis premios internacionales en promoción turística a través del cine, lo que ratifica la capacidad del departamento de innovar y conquistar nuevos públicos en escenarios globales.

El gobernador del departamento, Jairo Aguilar, indicó que este reconocimiento es fruto de un trabajo articulado. “Creemos en el turismo como una de las grandes potencias económicas de nuestro territorio y de cumplirle la palabra a nuestra gente con hechos que nos devuelven la mirada al mar”.

Por su parte, desde la administración local, revelaron que el director departamental de Turismo, Rafael Zúñiga, representará a La Guajira en este importante encuentro nacional, donde se anunciará el ganador. Zúñiga ha liderado, junto con el equipo de trabajo, diversas acciones de promoción, infraestructura turística y fortalecimiento institucional, que hoy ubican a La Guajira como referente de buenas prácticas en el sector.

Finalmente, es importante mencionar que la medalla al Mérito Turístico, creada en virtud de la Ley 1558 de 2012, constituye el máximo reconocimiento oficial a las entidades, gremios y comunidades que contribuyen significativamente al desarrollo de la industria turística en el país.

