Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado por sicarios en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Lea también: “Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima”: familiares relatan detalles de feminicidio en La Manga

El lesionado fue identificado por las autoridades como Andrés Camilo Mena, de aproximadamente 25 años.

El atentado se registró en la noche de este sábado 27 de septiembre, en el sector de la calle 80 con carrera 7H.

Lea también: Policía captura al presunto feminicida que acabó con la vida de su pareja en La Manga

Según la información de la Policía, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos cuando fue sorprendido por sujetos a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos sin descender del vehículo y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Instantes después, los presentes, al percatarse de que Mena seguía con vida, lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias de un centro asistencial local, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Lea también: Un muerto y dos heridos dejó accidente de tránsito en el norte de Barranquilla

Finalmente, La Policía local informó que los móviles del crimen son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial.