En alerta máxima se encuentran las autoridades del municipio de Maicao, en La Guajira, luego de que se registrara un nuevo hecho delincuencial en el que un joven fue asesinado y dos más resultaron heridos.

Leer más: Advierten a dueños de gatos: los pueden multar por incumplir con esta norma en conjuntos residenciales

La víctima fue identificada como Enderson Javier Brito Orozco, de 21 años, quien se ganaba el sustento diario aparentemente como mototaxista.

Por su parte, los lesionados son los hermanos Richard y Yohandris Muñoz Llorente, ambos de 20 años y también se desempeñan en el mismo oficio de la víctima.

El atentado se registró en hora del mediodía de este jueves 5 de septiembre, en la carrera 23 con calle 1D, jurisdicción del barrio Doni Vergara, en el sector conocido como Los Palitos.

Ver también: Una mujer fue asesinada a machetazos junto a su hijo, en medio de un presunto robo

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban debajo de una árbol, cuando fueron sorprendidos por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes luego de gritarles “por sapos”, el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades en su contra, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Le sugerimos: “Apenas Junior quede campeón este año vamos a cerrar el estadio y comenzar las obras de ampliación”: alcalde Char

Por su parte, los baleados quedaron tendidos en el piso unos minutos ante el asombro de los residentes del sector, que reaccionaron y los trasladan en motocicletas y motocarros hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno indicaron que Brito Orozco había llegado sin signos vitales. Los demás permanecen bajo observación.