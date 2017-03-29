Una delegación de indígenas wayuu estará presente en Cartagena durante la visita del Papa Francisco en el mes de septiembre, según aseguró el obispo de Riohacha monseñor Héctor Salah Zuleta.

El prelado explicó que La Guajira fue una opción del comité organizador de la venida del Santo Padre a Colombia, pero 'por situaciones logísticas esto hubiera sido imposible de manejar, ya que vendría mucha gente de toda la costa Caribe y por eso se escogió Cartagena, además por tener una relación muy íntima y grande con la comunidad afrodescendiente'.

Indicó que esto se pensó dadas las dificultades de este departamento y la calamidad humanitaria que está viviendo con la muerte de los niños wayuu.

'Me notificaron que entonces quieren que vaya una delegación que sea considerable para que esté allá el 10 de septiembre', expresó.

Monseñor dijo que aún no se ha definido cómo se van a escoger las personas que irían a la capital bolivarense, pero que también 'habrá que hacerle una mochila bien bonita y un chinchorro wayuu para que el Papa lo cuelgue durante el verano en los jardines del Vaticano'.

Consideró importante este gesto del Papa Francisco con La Guajira y dijo que esto se debe a que él siempre manifiesta su predilección por los más pobres, necesitados y vulnerables.