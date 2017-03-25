El partido de la U envió una comunicación al presidente Juan Manuel Santos y al ministro del Interior Juan Fernando Cristo, en la que le exigen iniciar el proceso para elegir temporalmente gobernador encargado del departamento.

Según el representante Alfredo Deluque, 'hasta la fecha no se ha solicitado la terna a los partidos de la U y Conservador, que avalaron a Wilmer González Brito'.

El gobernador elegido atípicamente en noviembre del 2016, se encuentra cobijado con medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, por los delitos de cohecho y corrupción al sufragante, debido a presuntas irregularidades en el proceso electoral en el que participó.

La carta

La misiva enviada al mandatario nacional y al ministro Cristo, tiene seis puntos en los que los dos partidos exponen las razones por las cuales se debe elegir el encargado a través de una terna.

Afirman que 'en las últimas semanas hemos recibido distintas peticiones solicitando mayor diligencia en los trámites que conduzcan al envío de una terna, con el fin designe de la misma un gobernador que garantice los derechos de los electores de ese departamento, mientras exista la falta temporal'.

Además indican que el encargo del antropólogo wayuu, Weildler Guerra Curvelo, designado por Santos, es solamente temporal y solo opera mientras se envía la mencionada terna.

Igualmente argumentan que Guerra no es miembro activo o militante de los partidos políticos que ganaron la gobernación.

No hay pronunciamiento

Sobre este pedido el presidente de la República no se ha pronunciado, pero sí tomó medidas para contrarrestar la crisis institucional y humanitaria en La Guajira. Hace exactamente un mes nombró como gobernador encargado a Weildler Guerra, quien comenzó a trabajar y a realizar cambios en el gabinete.

Los nombramientos se hicieron en las carteras de Salud, Gobierno, Apoyo a la Gestión, Cultura, además de la vinculación de varios asesores en diferentes áreas.

Al mismo tiempo el Gobierno Nacional dio a conocer los decretos mediante los cuales intervino la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable en La Guajira y designó tres administradores temporales que se harán cargo de estos sectores.