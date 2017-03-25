En el Punto Transitorio de Normalización (PTN) Pondores de La Guajira se conformó el Comité Temático de las Bibliotecas Móviles para Paz BMP para desarrollar un conjunto de actividades en el corregimiento de Conejo orientadas a promover la lectura, alfabetización digital y la identidad cultural local.

En esta actividad participaron representantes del programa Bibliotecas Móviles para la Paz, la ONG francesa Bibliotecas Sin fronteras, Centro de Estudios del Caribe CESCARIBE, Voluntariado de Paz de la FEU, oficina del Alto Comisionado para la paz, integrantes de las FARC y docentes de la región.

Estas organizaciones conformaran un equipo temático que desarrollará una programación cultural durante 5 meses en esta población de Fonseca, así como en el PTN, que incluye contenidos dirigidos a la recuperación de la identidad cultural local, preservación del medio ambiente, historias de guerra y paz y pedagogía de paz.

Alirio Córdoba, de la dirección del Bloque Martín Caballero, aseguró:

El pasado 21 de marzo el alto comisionado para La Paz, Sergio Jaramillo, y la directora de la Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán, hicieron entrega de la biblioteca móvil a la comunidad del corregimiento de Conejo.

Durante la ceremonia de entrega los niños y jóvenes de la Institución Educativa de Conejo se mostraron emocionados con los libros y los implementos tecnológicos que se entregaron, ya que muchos de ellos no los conocían.

El bibliotecario de paz que estará en esta población, donde está ubicado el Punto Transitorio de Normalización de las Farc, es Gilberto Pabón, quien dijo que esta contará con 380 libros, cuentos y novelas que podrán ser consultados por la población y los excombatientes de las Farc.

Héctor Palacio

Indicó además que se programarán talleres de promoción de lecturas y de otros oficios, como culinaria, metalúrgica, pastelería, mecánica, construcción, bisutería y panadería, entre otros, dirigidos a los miembros del grupo guerrillero.

Habrá tres actividades fijas que serán llevadas a todas las veredas de Conejo que serán Cineclub, Fotografia y Grandes Preguntas, agregó Pabón.

La directora de la Biblioteca Nacional afirmó que 'el objetivo del Gobierno Nacional con el programa de Bibliotecas Móviles es promover aquellos mecanismos de aprendizaje y formación que no son familiares en esta población apartada'.

El alcalde de Fonseca Misael Velásquez, aunque agradeció la biblioteca que fue entregada y destacó su importancia, dice que la población tiene otras prioridades, como un puesto de salud y el suministro de agua potable.

El mandatario aseguró que el 30% de las vías terciarias se arreglaron ya con el Banco de Maquinaria del municipio, con el apoyo de la Federación de Cafeteros y de la comunidad.