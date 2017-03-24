El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional La Guajira, realizó la primera mesa técnica sobre Modalidad Propia e Intercultural en las comunidades indígenas de La Guajira, con el fin de generar espacios autónomos culturales.

El encuentro se llevó a cabo en la comunidad Katsaliamana, a la altura del kilómetro 70 de la vía férrea en el municipio de Uribia, donde funcionarios del ICBF presentaron a los líderes, gestores y autoridades wayuu, la Modalidad Propia e Intercultural para Comunidades Étnicas y Rurales.

'Esta estrategia hace parte de los programas destinados a la primera infancia y comenzó a operar en todo el departamento de La Guajira en el 2017, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de la cultura wayuu', afirmó el ICBF.

Informó además que las autoridades tradicionales y líderes, que conforman el movimiento la ‘Gran Nación Wayuu’ en la comunidad de Katsaliamana, se mostraron satisfechas con las formas de atención de la Modalidad Propia Intercultural y permitieron la operación del programa en sus territorios.