Cinco millones de dólares se invierten en la asistencia humanitaria denominada Promesa Continua que lleva a cabo durante diez días en el departamento de La Guajira, el Comando Sur de los Estados Unidos.

Son en total 118 personas que llegaron en cuatro aviones hércules con 25 toneladas de ayuda humanitaria que se encuentran en la Institución Etnoeducativa Laachon Mayapo en el municipio de Manaure, donde se instaló el centro de operaciones y de atención.

Igualmente se invirtieron 120 mil dólares en mejoras en infraestructura y construcción, así como dotación para la escuela ubicada en área rural de esta población guajira.

Esta es la séptima jornada de Promesa Continua, que busca llevar cuidado médico, asistencia humanitaria y apoyo cívico a las comunidades de La Guajira del 23 al 31 de marzo. Es integrada por personal militar de los Estados Unidos, fuerzas de las naciones aliadas y socorristas civiles voluntarios quienes proveen cuidados médicos, dentales y veterinarios en la región.

Los servicios que se prestan de manera muy organizada son medicina general, pediatría, cardiología, dermatología, ginecología, radiología, odontología, optometría y vacunación.

Jornada de cuidado para los indígenas wayuu.

Según Robert Wagner agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esta región del país fue escogida por sugerencia del embajador Kevin Whitaker, quien les informó sobre la crisis humanitaria de La Guajira.

'Esta misión es un símbolo concreto de nuestra amistad y los lazos de cooperación que hay entre los dos países, que siguen siendo muy fuertes', afirmó Wagner.

Agregó que es un esfuerzo muy grande el que se hace por parte de las autoridades norteamericanas, pero también agradeció a la Armada de Colombia, la Policía Nacional, al Ejército, a los voluntarios de varias universidades del país y a los líderes locales, quienes han colaborado para que esto sea una realidad.

Robert Wagner.

Indicó además que se esperan atender unas 500 personas por día, es decir cerca de 5 mil pacientes de las comunidades indígenas cercanas a la institución educativa.

'Lo importante es que estamos aunando esfuerzos con representantes del gobierno colombiano y profesionales médicos colombianos para dar respuesta a las necesidades de las comunidades beneficiarias en La Guajira y además enviamos a la población civil de la región un fuerte mensaje de compromiso por parte de los Estados Unidos', manifestó.

Por su parte el Capitán de navío Cesar Augusto Saavedra director integral de la Armada Nacional afirmó que la situación de los wayuu los tiene preocupados y por eso pusieron a la orden de esta misión la capacidad de sus hombres y mujeres.

'Nuestra premisa es que queremos mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades indígenas', afirmó.