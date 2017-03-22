Una granada de fragmentación tipo piña fue dejada en una matera ubicada a dos metros de la entrada de la vivienda del expresidente del Concejo de Riohacha, y actual miembro de esta corporación, Iler Acosta Mejía.

El artefacto explosivo fue descubierto por uno de los habitantes del inmueble, localizado en la calle 3 con carrera 1C, barrio Arriba, de la capital de la Guajira. Alertado sobre el peligroso elemento, el político dio aviso a la Policía Nacional, institución que desplegó a un grupo de detectives de la Sijín, entre los que estaban especialistas en control de explosivos.

Al llegar al lugar, que previamente había sido acordonado, uno de los uniformados realizó la debida inspección del sitio y, valorando el riesgo al que se iba a exponer, tomó la granada con sus manos y la depositó en una bolsa plástica. Posteriormente, a bordo de un vehículo de la Policía, se trasladó hasta una zona en la que la comunidad no corriera peligro y realizó una explosión controlada.

Acosta Mejía –militante del partido político Cambio Radical, del cual también hace el alcalde suspendido de Riohacha, Fabio Velázquez, detenido en Bogotá– había sido objeto de amenaza hace unos dos meses atrás por sujetos motorizados que lo abordaron en una calle de la comuna Diez, en el suroriente de la capital guajira.