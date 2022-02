Una pared acabó con la vida de un obrero en La Unión

Angélica aseguró que en la construcción en donde laboraba su pareja, los obreros no contaban con los elementos de seguridad para desempeñar sus labores.

“Ellos comenzaron la obra el 12 de enero, no tenían contrato de nada, ni ARL, ellos estaban en riesgo, en varia ocasiones le dije que dejara ese trabajo, pero no me prestó atención, porque nunca pensó que fuera a pasar algo”, recordó la mujer, quien tuvo cuatro hijas con Héctor.

Frente a la situación expuesta por la mujer, este medio consultó a la abogada Kelia Álvarez López, quien indicó que los contratos laborales pueden ser escritos o verbales, es decir que ambas son válidas y que tienen las mismas obligaciones y derechos.

“Si el empleador lo tenía vinculado una Eps, fondo de pensión y a una administradora de riesgo laboral, la que debe responder en este caso es la administradora de riesgos. Pero si no estaba afiliado a la entidades de seguridad social, corresponde al empleador atender el proceso del fallecido”, dijo la abogada.

La familia de Héctor pidió que autoridades intervengan para que se esclarezcan los hechos.