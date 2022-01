Ataque sicarial en El Rosario: un vigilante herido

En ese momento, todas las personas corrieron de un lado a otro mientras el responsable del atentado huía con rumbo desconocido.

Acosta fue auxiliado por varias personas que se encontraban en el lugar y posteriormente fue llevado hasta la Clínica Centro, donde se encuentra recibiendo atención.

Las hipótesis de este atentado criminal aún no son claras y los investigadores judiciales son los encargados de esclarecer estos hechos. Aunque no descartan que se trate del no pago de una extorsión.