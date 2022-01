Sigue el misterio por la desaparición del infante de marina atlanticense

Alejandra Pérez, mamá del infante de marina, el atlanticense David Sebastián Miranda Pérez, quien fue reportado como desaparecido el 25 de diciembre de 2021, en las playas de Juradó, en Chocó, no pierde las esperanzas de que su hijo aparezca con vida.

La mujer, quien viajó el pasado 30 de diciembre a Chocó, aseguró a EL HERALDO que se movilizó hasta esa zona del país con la intención de poder reconocer el cuerpo de un hombre que fue recuperado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, el pasado 29 de diciembre, pero hasta la fecha no lo ha podido realizar el trámite.

“El cuerpo que hallaron se lo llevaron a Panamá. Les pedí fotos del cuerpo para poder, al menos, reconocerlo por esa vía, pero me dicen que ellos no manejan eso, que ese trámite lo maneja Migración de esa entidad me dicen que van hacer todo lo posible por ayudarme”, señaló Pérez en diálogo con esta casa editorial.

La madre del infante, oriundo de Malambo y residente en Galapa, dijo que estando en Chocó le manifestó todas sus inquietudes y a los superiores que estaban a cargo del uniformado. “Ellos me dicen que están haciendo todo lo posible, pero no hay resultados positivos”.