Atlántico, el Disney de los estrados judiciales: aquí tus sueños se realizan

Igual ocurre con la investigación abierta contra un magistrado de la sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que, según la presidenta de la comisión, habría cometido presuntas irregularidades dentro de una acción de tutela que no era de su resorte, pues aparece como denunciante la Superintendencia Nacional de Salud.

No obstante, históricamente la justicia del Atlántico ha sido cuestionada por decisiones a favor de personas con extensos prontuarios delictivos, algunas vinculadas con la mafia y otras relacionadas con escándalos de corrupción. Detenciones domiciliarias, fallos amañados para saquear al erario público, fallos para conceder beneficios y hasta decisiones de libertades a vinculados con grupos armados ilegales se han cocinado en los juzgados locales. “En el Centro de Servicios judiciales todo vale”, asegura una fuente.

“Las mafias entre jueces, abogados y fiscales son reales. No son una invención. Lo estamos identificando porque no es un tema exclusivo de la jurisdicción penal. Lo evidenciamos con el tema civil, a partir de la ocupación de baldíos y del robo de tierras. Pero también lo estamos evidenciando en todos los niveles de la actividad de justicia. Cuando hablo de todos los niveles no son solamente los funcionarios judiciales sino también empleados judiciales y eso es todavía más duro porque son las personas que hacen los repartos, los que tienen que notificar, los que tienen que determinar todo el trámite que puede llevar un proceso”, afirma Acosta Walteros.