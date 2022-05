Reportan caso de maltrato intrafamiliar en Malambo

EL HERALDO pudo conocer la denuncia a través del hermano de la víctima, quien le contó que su pareja la agredió física y verbalmente en medio “de un ataque de celos”.

Añadió que pese a las denuncias interpuestas en las entidades, las agresiones son persistentes, sin importar la presencia de sus dos hijos de 1 y 4 años.

“Hace cuatro días me llamó a decirme que el hombre la agredió con un machete en la cara, que si ella no mete la mano le revienta la cara. Tiene dos niños con ese hombre y él no tiene que ver para maltratarla y hacer todo lo que quiere con ella”, relato el pariente de la mujer.