“Mataron a Víctor Carlos, mataron a Sergio, vamos a ver si me matan a mí”

En tono desafiante, alias Magangué sostenía una conversación, aparentemente, con un colega criminal suyo al que le aseguraba que él no iba a correr con la suerte de Víctor Carlos Pérez de Alba, alias la Máquina del mal; o alias Sergio Butaca, quienes murieron en operativos policiales con fines de mermar las fuerzas de 'los Rastrojos Costeños' en el Atlántico.

Sin embargo, en una diligencia adelantada por las autoridades, el segundo al mando de la banda delictiva y mano derecha de alias Negro Ober, murió recientemente en un allanamiento llevado a cabo en Cúcuta, donde él se escondía.

De acuerdo con la información suministrada, alias Magangué aseguraba estar en Soledad y amenazaba a los comerciantes del municipio para que le pagaran las extorsiones que cobraba para que no fueran atacados.

"Hágale mi hermano, quien no nace para servir no sirve para vivir, mientras que ustedes me agarren ya yo he gozado mi vida (...) mataron al viejo Víctor Carlos porque se quedó dormido, y mataron a Sergio, pero vamos a ver si me matan a mí, te quiero mucho, bendiciones", se escuchó en una de las grabaciones.