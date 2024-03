Radiografía de la violencia contra la población LGBTIQ+

Wilson Castañeda enfatizó que no hay cifras exactas de casos puntuales que hayan sido resueltos por las autoridades. “La Fiscalía solo otorga información de cuántos procesos se encuentran activos o inactivos, y sus etapas procesales. Este año se solicitó información al Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, no obtuvimos respuesta efectiva de la entidad al manifestar que no hay información desagregada en ese ámbito”.

Sin embargo, se presentaron dos decisiones importantes por parte de la Fiscalía a finales del año 2023: “una directiva que se compromete a investigar como primera hipótesis el prejuicio cuando las víctimas de homicidio son personas Lgbtiq+ y la creación de un grupo especial de fiscales para la investigación, unido al trabajo que empezó a hacer la Procuraduría de activar agencias especiales para las pesquisas y la app que creó la Defensoría para recepcionar denuncias”.

Estas medidas podrían materializarse en mejores resultados que den cuenta no solo de quién comete los actos delictivos, sino también de las causas estructurales de dicha violencia, afirma Castañeda.

