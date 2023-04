Por apagar picós: dos ataques a policías de la Mebar en 24 horas

Después del incidente ocurrido en la calle 63 con carrera 9K, en el barrio El Bosque donde dos policías resultaron heridos, al parecer, por apagar un picó, este medio volvió al lugar de los hechos para conocer la versión de testigos.

Las primeras narraciones de los hechos indicaron que en la casa de una mujer llamada Elsi Arango Gutiérrez, apodada ‘la Mona’, había un picó amenizando una fiesta de barrio y fue allí cuando llegaron los uniformados de la Policía Metropolitana solicitando a la mujer que apagaran la música porque ya era muy tarde.

En conversación con EL HERALDO, la mujer declaró que la música estaba “amenizando una fiesta entre familia y vecinos del barrio. En mi casa no pasó nada, los del cuadrante llegaron y me pidieron que apagáramos el picó, eso hicimos nosotros inmediatamente y hasta lo guardamos dentro de la casa”.

Así mismo aseguró que la pelea no fue con nadie de su hogar, según la mujer, llegaron uniformados del Goes amenazando a las personas para que se entraran a sus casas: “métanse, no busquen un disparo mal dado, dejen de estar chismoseando", añadió la mujer.

“Luego vimos correr personas por toda la calle, de arriba y de abajo, empezaron a tirarse con los del Goes botellas y piedras, lo que sí sabemos es que a la mujer que le pegaron el tiro no fue en esta cuadra, fue más arriba”, finalizó su relato.