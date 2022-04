“No sabemos qué hacía en ese barrio”: familia de mujer asesinada en Soledad

El crimen de la mujer ocurrió en la tarde, exactamente en la carrera 53 con calle 3F, del mencionado sector.

“Nosotros nos enteramos porque un uniformado de la Policía llegó a la casa de la mamá (donde vivía Aurora), mostró una foto en vida y contó que le habían dado unos tiros en la cabeza en Soledad”, dijeron los allegados.

Una fuente judicial le aseguró a este medio que la mujer habría sido pareja sentimental de Sergio Alvarado Bermúdez, alias Sergio Butaca, quien fue cabecilla zonal de ‘los Rastrojos Costeños’, y que murió en medio de un operativo realizado por el Gaula Atlántico en Galerazamba, Bolívar, a finales del pasado marzo.

Pese a lo anterior, los familiares aseguraron no saber nada al respecto.

“Yo no puedo decir que fue pareja de ese hombre, no sé si ellos tuvieron algo porque ella se iba muchas veces y no decía nada, pero nunca llevó a esa persona a la casa, ni mucho menos lo presentó, Aurora tenía su esposo, con el que ya terminó hace dos años”, afirmó uno de los allegados.

A su vez, los parientes de la víctima mortal indicaron desconocer si ella tuvo inconvenientes: “Si hubiese tenido problemas nos lo hubiera contado, siempre fue frentera con todos sus asuntos y era muy unida con la familia”.