Me ayudaba a levantar cuando le dieron el tiro: Esposa de víctima en San José

“Tenía pocos minutos de haber llegado a la zona. Era su costumbre estar acompañándome, mientras le salían las carreras. En ese momento le dije amor cuídame el carro, mientras voy al baño y salgo, pero nuevamente entré a buscar papel higiénico que él (Edwin), me pidió”, relató Jaramillo.

La mujer también coincidió la versión entregada por los vecinos a EL HERALDO de que la ráfaga de disparos sucedió en “cuestión de segundos”.

“Había dado tres pasos y se armó la balacera… Yo me quedo quieta, pero llego un momento en que reacciono para salir a correr a refugiarme en el estadero, en ese momento me embisten y me tumban. Cuando él (Edwin) me ve en el suelo, me dio la mano para ayudarme a levantar y es ahí cuando le dan el tiro en el rostro que luego acabó con su vida”, detalló la mujer.

Luego de eso Sandoval cayó al andén sobre un charco de sangre y, en medio de la agonía, Jaramillo y otros testigos le prestaron los primeros auxilios para salvarle la vida. Sin embargo este falleció en un centro asistencial por la gravedad de la lesión.