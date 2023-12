El caso se registró en la terraza de una tienda ubicada en la calle 51 con carrera 3C, del barrio Las Américas, mientras transcurría el segundo tiempo del cotejo futbolístico. “A mí me llamaron por celular y me dijeron que le habían disparado. Me dijo un muchacho que estaba en la tienda ‘Dos Hermanos’ viéndose el partido del Junior, cuando llegó una moto y comenzó a repartir los tiros”, dijo Yuris Pertúz, madre del joven, desde las instalaciones de Medicina Legal.

Gerónimo Pertuz recibió cuatro impactos de bala: dos en la cabeza, uno en la espalda y otro en una de sus manos, por lo que fue auxiliado y llevado hasta la Clínica San Ignacio, centro médico en el que reportaron su muerte.

“Los amigos salieron corriendo y a él no le dio el tiempo de correr porque estaba sentado. Me dijeron que lo tenía en la Clínica San Ignacio y cuando llegamos nos dijeron que había fallecido”, agregó la progenitora.