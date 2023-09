Alias ‘Chicho’, imputado por la masacre del barrio Santuario

Incluso en su momento se habló de 16 órdenes de allanamientos y de capturas por la masacre que, supuestamente, tendría como móvil la extorsión y el ataque habría sido ordenado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

La versión que siempre ha rondado en torno a ese hecho es que el propietario del inmueble pagó una cuota extorsiva a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, y tal acción no fue aceptada por Castor, quien, supuestamente, ya venía extorsionando en la zona. Es decir, el atentado se ordenó luego de que la víctima dijera al jefe de los Costeños que ya le había pagado a otro cabecilla. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.