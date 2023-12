Los videos que muestran la magnitud del accidente en hotel Pradomar

A su vez, mostró descontento por la presencia de tractocamión sin las respectivas medidas: “Ellos tienen que estar con un permiso exclusivo para poder transitar, por el tamaño, por el peso. Me lo corroboraron los agentes del tránsito, ellos han debido tener un permiso y solicitar el acompañamiento del tránsito y el acompañamiento de la Policía”.

El gerente añadió que “el dolor es fuerte porque una vida humana no se recupera, lo material pues vuelve y se sigue adelante, pero las vidas humanas no. Son tres familias que quedan sin un ser querido. El mensaje es claro, autoridad, vigilancia en las carreteras, sobre todo estar pendientes de todas estas situaciones. Yo no me explico por qué un camión de esos ingresó por acá sin ningún tipo de acompañamiento”.

Este medio conoció que esos videos hacen parte del material probatorio con el que se investiga a fondo el siniestro vial.