¿Dónde están los asesinos de Olga Gómez?

En la descripción de “reservada” que hizo referencia su hija para con la señora Olga, tuvo un énfasis claro: “Ella no me comentaba nada de quién llegaba y quién se iba de esas piezas”.

El CTI de la Fiscalía se llevó el cuaderno de apuntes de la víctima mortal, en donde relacionaba a todos los clientes que llegaban, y a todos los que se marchaban. Sin embargo, hay una duda que ha rondado la cabeza de Eunice y es ¿por qué su madre volvió a aceptar a esas tres personas, si anteriormente habían tenido problemas con ella?

“Realmente no entiendo cómo hicieron ellos para que mi mamá les alquilara la casa, porque tuvieron inconvenientes y salieron de allí porque no le querían pagar el arriendo a mi mamá, la verdad no sé qué pasó”.

Finalmente, la mujer, con profunda tristeza, pidió esclarecimiento del hecho, pues han pasado dos meses sin siquiera tener la identificación de las personas que vivían con su madre.

“Las autoridades no han dicho nada, a los pocos días que ella falleció vinieron unos policías aquí y me pidieron unos datos y más nada. Estuve en la Fiscalía buscando al fiscal que lleva el caso, pero las dos veces que me acerqué en ningún momento estuvo (…) lo que yo realmente quiero es que el crimen de mi mamá no sea uno más del montón, que pueda esclarecerse pronto”.

Cabe recordar que Olga era natural de Ocaña (Norte de Santander), tenía más de 30 años de vivir en Barranquilla y de residir en el conocido barrio de la capital del Atlántico.