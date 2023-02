“Lo llamaron, salió y me lo mataron”: padre de joven asesinado en Villa Adela

"Yo anoche llegué de viaje porque soy conductor y él trabajaba en la misma empresa. Me llamó y me dijo que nos encontrábamos en la casa, pero cuando guardé el camión él ya no estaba. No supe más de él. Resulta que recibió una llamada de uno de los que quedó vivo. Mi hijo salió en la moto y luego supimos que iban tres montados, cuando llegaron al callejón los acribillaron”, expresó Manuel Antonio Pestana, padre del hoy occiso.

Según el progenitor, su esposa lo llamó a contarle lo que había sucedido. “Yo llegué y cogí la moto, me la llevé para la casa, tuve que lavarla porque quedó llena de sangre”, añadió.