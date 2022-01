Llaves maestras electrónicas, el ‘jaque’ del hurto a carros en Barranquilla

Asimismo, indicó que “durante el 2021 se han capturado 36 personas vinculadas a hurtos de vehículos. Durante ese mismo año, se recibieron 36 denuncias de automotores hurtados en la localidad Suroccidente, mientras que en el Norte-Centro Histórico fueron 33 denuncias, siendo estas las de mayor afectación. Por tal motivo, en ellas se están ejecutando desde mediados de 2021 planes focalizados en la disrupción de este delito”.

Cabe destacar que el análisis realizado por la Mebar evidencia que la mayoría de los vehículos hurtados son de gama baja y media, teniendo en cuenta que algunos poseen bajos niveles de seguridad: “Estos en su gran mayoría son utilizados para la comercialización de autopartes”.

Finalmente, la institución armada aseguró que “para el 2022 se tiene prevista la realización de diferentes operaciones para la contención de este tipo de hurto”, y a su vez envió las siguientes recomendaciones: no descuidar o entregar las llaves de su vehículo a personas desconocidas, para evitar una posible clonación; revise la alarma de su carro, si presenta vulnerabilidad, reemplácela; en caso de pérdida o hurto de las llaves, realizar de inmediato el cambio de las guardas y el código del chip de seguridad; no dejar el vehículo en lugares públicos, solitarios u oscuros; no dejar objetos de valor visibles dentro de los automotores; no comprar autopartes en lugares no acreditados; y denunciar actividades sospechosas.

*El nombre de la denunciante fue reservado.