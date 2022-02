“Les prometí 4 ‘llones’, les doy 5 para que lo quemen”: caso profesor de UA

En el testimonio, continuó el fiscal, el taxista mencionó a las autoridades que una tercera persona lo contrató para que el día 19 asistiera a un almacén de Las Malvinas para “hacer un servicio”.

“A las 6:00 de la mañana llegaron al lugar acordado David (tercero) y Aldair. Me dijeron que los tenía que llevar al Pueblito, pero antes me pusieron a dar vueltas y ahí me dijeron que la vuelta que iban a hacer era quitarle un bolso a un profesor”, leyó el fiscal, sobre el testimonio del taxista.

Sin embargo, entre 7:30 y 8:00 de la mañana de ese mismo sábado, según la narración, el contratante del taxi (David) “hablaba con una persona por teléfono y se negaba a hacer la vuelta, a lo que la otra persona le dijo en altavoz que ya les había dado 4 millones por la vuelta y ahora les ofrecía un millón más para que le robaran el bolso y lo quemaran (matarlo)”.