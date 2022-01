“Leidy sabía que su expareja la iba a matar”: amiga de la víctima

Leidy del Carmen Suárez Díaz, la mujer que fue asesinada por su expareja sentimental dentro del hotel El Caribeño, ubicado en la carrera 46 con calle 70, el pasado miércoles en horas de la noche, sabía que José Luis Tobío Tobío la iba a matar. Así lo confirmó una amiga de la víctima que vivía en otra de las habitaciones del lugar.

La mujer, que por temor no quiso entregar su identidad, aseguró que una noche —mientras preparaba los alimentos en la cocina del hotel junto con Leidy—, ella le dijo el riesgo que estaba corriendo.

“Ellos ya tenían más de 20 años en los que los hechos violentos no cesaban. Ella (Leidy) me decía que su expareja la amenazaba con que la iba a matar y luego se iba a matar él en el caso que ella no quisiera volver con él. Ella me lo dijo en estos días antes que la asesinaran y que la familia del man le dijo que no regresara con él porque había dicho que la iba a matar”, reveló.