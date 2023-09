“La salud mental es preocupante y lo que viene puede ser peor”

Los años de experiencia y la trayectoria de servicio en la región Caribe y a nivel nacional hacen del médico siquiatra y administrador de empresas barranquillero, pero de raíces árabes, Juan Ángel Isaac Llanos, una eminencia en los temas de salud mental, una patología bastante hablada en la actualidad por tantos matices.



Cada 10 de septiembre, día establecido por la OMS desde 2003 como el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención, es solo una fecha más para el especialista, pues considera que este tema debe ser tocado a diario, más cuando hay que crear conciencia sobre el suicidio y los intentos de suicidio en todo el mundo.

Luego de su jubilación sigue trabajando por ayudar a la ciudadanía desde el campo de la siquiatría. A través de la Clínica Reencontrarse, la cual dirige, trabaja en conjunto con el Distrito para llegar a todos los colegios de Barranquilla, detectando situaciones de salud mental entre menores.



“Esta es una enfermedad real: la depresión, la tristeza de muchos jóvenes, que hoy en día optan por autoagredirse y, más allá, por el suicidio. La salud mental era uno de los temas más olvidados en Colombia y ya se dieron cuenta que eso no puede continuar así”, afirma.

Expone que este es el tema de su mayor preocupación: “me preocupa la salud mental hoy en día y bastante. Yo estuve como presidente de la Sociedad del Atlántico, presidente de la Sociedad de Psiquiatría Nacional, hicimos varias campañas precisamente quitando ese tabú de que para ir donde el siquiatra hay que tener una alteración mental, entre comillas, estar loco, eso está totalmente revaluado. Uno va donde un siquiatra, va donde un sicólogo a crecer como persona. Yo fui donde el siquiatra durante casi dos años para precisamente para mejorar, crecer como persona y hoy en día poder ayudar a las personas en la salud mental”, reconoce.



Frente a eso, el médico plantea que el uso de equipos electrónicos como el teléfono celular ha llevado a los pequeños a “niveles extremos de vacíos y un nivel de poco aprendizaje”.

“Sabemos que todo extremo es enfermizo, es patológico y eso es salud mental también, debemos ayudarnos a tener calidad de vida, hacer ejercicio, tener buena ingesta de alimentos de manera sana. Todo esto nos conlleva a tener personas líderes, personas capaces que podamos ayudar y sean personas que triunfen en la vida”, propone Isaac Llanos.



También se refirió a los hábitos que influyen en la salud mental de los jóvenes como “el consumo de drogas, marihuana, cocaína, heroína, que se ve con mucha facilidad tanto en la Costa hoy en día como en Colombia. Esto no puede continuar de esta manera”, dice refiriéndose a los factores que causan daño.



En la actualidad Isaac Llanos también está al frente de una fundación psiquiátrica en Puerto Colombia desde donde brinda toda la ayuda afectiva y clínica a menores de edad.

“Tenemos 150 niños que no tienen familia, ni padres, ni madres, ni hermanos, son prácticamente huérfanos, algunos con muchas crisis de las cuales han sido víctimas, la mayoría con problemas de salud mental, retardo, depresiones, esquizofrenia, parálisis cerebral, en donde le hemos dado toda la ayuda posible con un grupo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, educadora especial, todo el personal de enfermería. Y paralelo a ello, también tenemos una institución en Barranquilla con el nuevo concepto de la salud mental en donde tenemos ya un sitio donde tenemos más de 48 camas donde atendemos pacientes particulares de prepagadas y todo lo que tiene que ver con la salud mental”.



Vida y obra



Nacido en el barrio Boston, en la localidad Norte Centro Histórico, fue el menor de seis hermanos y terminó su bachillerato en el 1969. En su adolescencia descubrió que tenía habilidades para cuestiones médicas y administrativas.

Estudió administración de empresas, posteriormente se graduó de medicina entendiendo que tenía inclinaciones en los aspectos psicológicos, en su año rural estuvo algún tiempo en lo que hoy se llama el hospital CARI, el Hospital Mental Departamental.



El médico Juan Ángel le contó a EL HERALDO como ha sido su vida profesional y laboral a lo largo de los años.

“Estuve un tiempo en turnos allí en el hospital CARI, para los que estábamos en el internado pudiéramos atender permanentemente a los pacientes psiquiátricos. Ya tenía claro que quería estudiar la psiquiatría. Luego me di cuenta que había una institución, la Clínica del Bosque, en ese entonces la Escuela Colombiana de Medicina, que en asocio con la Clínica Montserrat, inicié el estudio de la carrera profesional de psiquiatría. Allí terminé en 1989” manifestó mientras recordaba sus inicios.



Medicina legal



Y es que hablar con Juan Ángel Isaac Llanos es referirse también al Instituto de Medicina Legal, entidad a la que le dedicó 23 años de vida dentro del ámbito regional y Nacional

“Me gané un concurso como psiquiatra forense después de la última rotación que tuve en Medicina Legal, Bogotá. Y bueno, fui perito en la Costa Norte, en Barranquilla, para toda la regional, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y San Andrés, y posteriormente me nombraron director seccional, y por haber sido administrador de empresa, casi a los dos meses de haber entrado a Medicina Legal, fui director porque había que tener cinco años de estar trabajando. Luego me nombraron pues como perito hice más de 5.000 dictámenes, luego duré 16 años como director seccional, tres años y medio como director regional y posteriormente me nombraron director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Salí jubilado en el año 2011” relató, mientras hacía memoria de todos los logros en su carrera.



En medio de la entrevista le preguntamos si cuál fue el caso o dictamen más polémico como director de Medicina Legal.



“Afortunadamente nunca tuve una objeción, sobre todo trabajamos con la mayor honestidad. Nunca me objetaron un dictamen. Se creía en Medicina Legal, hoy en día estoy muy sorprendido del nivel de corrupción que hay en todas las áreas y que esto no puede continuar así. En cuanto a casos, hay varios, por ejemplo el caso de este muchacho, un estudiante guajiro, Colmenares, aclaramos y ampliamos todas las cosas. Les permitíamos a los abogados de manera permanente orientarlos, asesorarlos y cumplir con ese caso”, sostuvo.