La historia de una familia marcada por los abusos sexuales

Empero, Adriana denunció que el proceso, a su parecer, no fue el adecuado. “No lo revisaron en sus partes, solo le tomaron el peso y esas cosas; también le hicieron como unas tres preguntas y ya”.

A su vez, la mujer indicó que le solicitó a las autoridades que llevan el caso una cita para que el pequeño fuera valorado en Medicina Legal, pero estos señalaron que debía esperar el proceso.

Cuando tenía 6 años.

Ella contó que él la llamaba con cualquier excusa tonta, pero después pudo ver cuáles eran sus motivos. Según Adriana, tenía 6 años cuando su abuelo paterno, presuntamente, la violentó de manera sexual.

“Para ir al baño tocaba pasar por su cuarto y en esos momentos me llamaba, me agarraba y abusaba de mí”, dijo.

Ese tipo de episodios se siguieron presentando por un par de años; sin embargo, Adriana nunca dijo nada y, con el pasar del tiempo, esa mujer que pudo haberla ayudado, sin pensarlo dos veces, falleció.

“Mi mamá murió cuando tenía 10 años, por lo que nos tocó mudarnos varias veces. Vivimos con un tío y después intentamos vivir con la esposa de mi papá, pero no funcionó, por lo que nos fuimos a vivir otra vez a la casa de mi abuela, donde vivía ese señor (presunto abusador)”, sostuvo, agregando además que “quiero que se haga justicia por mi hijo, por mí y por mi hermana”.

Pero la historia cambió con el caso de su hijo. Mencionó que eso la obligó a recordar todo lo que vivió.

“Ella me contó lo que le había pasado. Yo por un tiempo dejé de cuidar al niño y cuando volví a hacerlo me di cuenta de que tenía algo raro mientras lo bañaba. Yo le pregunté y él me confesó, se lo pregunté tres veces y las tres veces me lo dijo”, así lo mencionó la mujer que está encargada de cuidar al hijo de Adriana, quien pidió la reserva de su identidad.

La niñera contó que los audios que grabó fueron suministrados al Bienestar luego de que instauraran la denuncia.

“El niño se ve afectado, habla de un monstruo, y yo le dije a Adriana que no permitiera que lo llevaran otra vez, porque eso lo puede afectar más. Yo la conozco a ella desde la barriga, pero a ese señor no lo conozco”, finalizó.

“A mí también me pasó”.

*Karolay, de 26 años, es la hermana de Adriana que se suma a este relato debido a que ella también fue víctima del mismo presunto abusador.

Ella aseguró que supo lo de su hermana hace poco: “Nunca me contó nada; intentaba cuidarla por lo mismo que me había pasado a mí”.

Y es que Karolay señaló que cuando tenía 12 años “él abusó” de ella.

“Cuando me pasó eso mi mamá aún estaba viva y yo en esa oportunidad le conté (…) sentí mucho miedo. Ese día ella nos dejó en casa de mi abuela y él aprovechó; me llamó y comenzó a tocarme. En la noche cuando mi mamá llegó le dije lo que él me había hecho”, aseveró.

Su madre le expuso a su esposo (hijo del supuesto abusador y padre de las dos niñas) que “el señor” había abusado de Karolay: “Ellos discutieron, y bueno, al final mi papá decidió no decir nada porque supuestamente mi abuela se enfermaba”.

Karolay aseguró que esos episodios duraron unos dos años más hasta que un día le gritó y lo amenazó con decirle a la Policía.

“Con el tiempo me di cuenta de que cuando mi hermana (Adriana) se metía al baño él le tocaba la puerta; pero no sospechaba nada en ese momento. Siempre he dicho que él tiene que estar enfermo y que seguro debe haber más víctimas como nosotras”, detalló.

Las víctimas de este caso hacen un llamado a las autoridades en busca de justicia, y de que no haya más personas que puedan sufrir así como ellas. Con base en la denuncia, este medio consultó a la Fiscalía y al ICBF sobre el presunto abuso del menor de 4 años, a lo que los entes respondieron que se encuentran en proceso de indagación.

*Los apellidos fueron omitidos para preservar la identidad del menor.