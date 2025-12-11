Por segunda vez en menos de cuatro meses, el nombre de Juan Sebastián Martínez Patiño, de 28 años, vuelve a aparecer en un reporte de ataque sicarial en Sabanalarga.

El hombre, es recordado por haber sido capturado en 2016 tras el homicidio de la docente Deisy Cuentas Cuentas, siendo baleado la noche del miércoles en el barrio Las Mercedes, en medio de un hecho que también dejó herido a Yeimer Enrique Hidalgo Villa, de 33 años.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el atentado se registró hacia las 9:45 de la noche, cuando Martínez e Hidalgo estaban en la vía pública y fueron sorprendidos por un sujeto que se les acercó y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones.

La comunidad corrió a auxiliarlos y ambos siendo trasladados a centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica.

Un ataque que revive un antecedente reciente

El hecho ocurre apenas tres meses y 16 días después del primer atentado del que fue víctima Martínez Patiño.

Ese ataque, perpetrado el 5 de agosto de 2025, dejó como saldo la muerte de Deiver Enrique Luquez Pérez, de 47 años, quien recibió dos impactos de bala en abdomen y tórax que le cobraron la vida minutos después de llegar a una clínica de Baranoa.

Aquella noche, dos hombres en moto negra llegaron hasta la calle 27D con carrera 12 y dispararon de manera reiterada contra las víctimas. Martínez logró sobrevivir pese a recibir un impacto en el pómulo izquierdo.

Martínez Patiño, señalado de un crimen que marcó Sabanalarga

El nombre de Juan Sebastián Martínez quedó registrado en los archivos policiales desde junio de 2016, cuando fue señalado como autor del homicidio de la docente Deisy Cuentas Cuentas.

Ese día, la maestra había salido con su hija a visitar a su padre por el Día del Padre. Cuando caminaban por la calle 24 con carrera 19, dos hombres en motocicleta las interceptaron para robarles el celular.

Ante la negativa de entregar sus pertenencias, uno de los delincuentes disparó contra ambas.Deisy fue llevada al hospital de Sabanalarga, donde murió por dos impactos de arma de fuego; su hija resultó herida en una pierna.

Días después, la Sijín del Atlántico capturó a Martínez entonces de 18 años en el barrio Siete de Abril, en Barranquilla. Sobre él pesaban cargos por homicidio agravado, lesiones personales y hurto calificado y agravado.

Tras ser enviado inicialmente a prisión, más adelante obtuvo beneficio de detención domiciliaria.

Capturado por homicidio en Sabanalarga en el 2016.

La Policía del Atlántico confirmó que un equipo de la Sijín asumió el caso y trabaja en la recolección de testimonios y material de cámaras de seguridad del sector para establecer los móviles y determinar si los ataques responden a retaliaciones o a situaciones derivadas de su pasado judicial.