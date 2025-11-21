La Policía Metropolitana de Barranquilla dio un nuevo golpe a las estructuras criminales que delinquen en el municipio de Malambo. En medio de un operativo de registro y control, uniformados de la Estación de Policía Malambo capturaron a un hombre señalado de pertenecer al GDO “Los Pepes”, donde fungiría como jefe de zona y, según las indagaciones, sería responsable del control del tráfico de estupefacientes en el sector conocido como 5x10.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Adela. Allí, los patrulleros detectaron la presencia del individuo, quien, al notar la intervención policial, intentó escapar corriendo entre las viviendas del sector. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlo a pocos metros.

Durante el registro personal, los policías hallaron en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, con tres cartuchos sin percutir y uno percutido. Además, llevaba una tula que contenía aproximadamente dos kilogramos de marihuana, lista para ser distribuida en puntos de expendio de la misma zona.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el capturado presenta varios procesos judiciales relacionados con porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, lo que reforzaría su presunta pertenencia a la estructura criminal mencionada.

El individuo fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar la actividad delictiva a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123.