el Circo Colombia N.º1, un espacio donde el arte, la música y el talento se convierten en herramientas para sembrar esperanza y promover la paz. La función inaugural será este viernes 7 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el Polideportivo municipal.

Soldados profesionales, especialistas en Acción Integral y con habilidades circenses, se transforman en malabaristas, payasos, acróbatas, trapecistas, magos y recreacionistas para llevar un mensaje claro a niños, niñas y adolescentes.

El evento, gratuito y al aire libre, busca contribuir a la reconstrucción del tejido social, fomentar la permanencia escolar y prevenir el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la ley.

Con esta iniciativa, el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º1, con el apoyo del Batallón de Policía Militar N.º2, reafirma el compromiso del Ejército con las comunidades, utilizando el arte como un canal de unión, convivencia y transformación social.