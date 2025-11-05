En la UCI del Nuevo Hospital General de Barranquilla se confirmó el deceso de Dilan Jesús Piamba Meza, de 23 años, quien había resultado herido de bala durante una riña que se registró en la madrugada del pasado martes 4 de noviembre, en el barrio El Bosque, Suroccidente de la capital del Atlántico.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho de intolerancia se presentó en la carrera 9B con calle 63D, donde Piamba Meza compartía con un grupo de amigos frente a una vivienda.

En ese momento, un motociclista que pasaba por el lugar, al parecer, lo golpeó de forma accidental con el retrovisor, lo que originó una discusión que rápidamente se convirtió en una pelea.

Según testigos, durante la confrontación el motociclista fue golpeado por la víctima y algunos de sus acompañantes. Tras el altercado, el hombre se marchó del sitio advirtiendo que regresaría.

Minutos después, el sujeto volvió armado y le disparó al joven, impactándolo en el hombro derecho.

El joven fue auxiliado y trasladado inicialmente al Camino El Bosque, pero debido a la gravedad de la herida, fue remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde finalmente falleció mientras recibía atención médica.

Dilan Piamba Meza, quien se desempeñaba como técnico en refrigeración, residía a pocas cuadras del lugar donde fue atacado.

El caso es investigado por miembros de la Sijín, quienes trabajan en la recolección de información por testigos y en la identificación del agresor.