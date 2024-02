La gesta que aplacó la tragedia en el incendio de Las Palmas

“Todo el humo y la candela era horrible. No se podía ver nada. Los niños como todo eran tremendos, pero muy amables. Eran como de la familia, a veces venían a buscar el desayuno aquí y después me decían me voy, me voy. Se la pasaban era aquí”, dijo la vecina Beatriz Jiménez a EL HERALDO.

“No sabemos qué pasó. Nosotros en el desespero queríamos era salvar a los niños. Creo que el mayor murió fue porque inhaló mucho humo, se privó y ahí lo cogió la candela. Horrible”, agregó.

Maribel Mercado, Melanie Altamar y Joimel Valega se recuperan satisfactoriamente en la Clínica Campbell de Barranquilla, mientras que el resto de familiares siguen atentos a la entrega de los cuerpos en Medicina Legal para posteriormente realizar los actos fúnebres.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, teniente César Fonseca, le confirmó a EL HERALDO que afortunadamente el incendio no afectó a las viviendas más cercanas.