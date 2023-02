Identifican a segundo hombre hallado en saco en el barrio Me Quejo

Sobre la segunda persona muerta, este medio conoció que respondía al nombre de Jorge Enrique Gómez Portillo, de 22 años y también oriundo de la ciudad de Montería.

La familia de Gómez Portillo, apostada en el Instituto de Medicina Legal, informó que este era “cuidador de finca” y que tenía al menos una semana de estar en la capital del Atlántico.

“No conocíamos dónde se estaba quedando. Nos llamaron de un número privado para avisarnos que lo habían encontrado. Yo hablé con él por teléfono celular el 8 de febrero (miércoles) y me preguntó que si quería venir a los carnavales. Eso fue lo último que me dijo”, expresó Katia Esther Portillo, madre de la víctima.