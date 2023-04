Identifican a hombre muerto a tiros en Los Almendros

El hombre cayó y posteriormente falleció en el sitio debido a la gravedad de la lesión, mientras que los agresores se dieron a la huida con rumbo desconocido.

Por su parte, Patricia Canoles, pareja sentimental del hoy occiso, en diálogo con este medio, manifestó que “yo llamé a su celular al ver que no llegaba a casa, pues había salido a comprar una comida, me contestó la Policía y me dijeron que a él lo habían matado, porque estaban atracando a otro señor y Óscar iba pasando en ese momento”.

A su vez, la mujer agregó que “él siempre me recogía en el trabajo, pero ayer no pudo porque me dijo que estaba cansado”.

El hombre de 39 años registró un impacto de bala en el pecho. Las autoridades llegaron hasta el sitio y comenzaron las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho criminal.