Homicidios, drogas y extorsión: el panorama de la calle del ‘Cartucho’

De un lado a otro están los niños que se divierten en una polvorienta calle del barrio. Al tiempo que algunos residentes dicen que este no es un lugar apropiado para jugar. La escena contrasta con varias personas que están recostadas en las aceras y cuyos aspectos denotan los años que llevan sumidos en las drogas.

Lo descrito anteriormente podría ser el fragmento de un guión cinematográfico, pero es la cruda realidad que se puede visualizar en el popular sector del ‘Cartucho’, ese mismo que comienza en la calle 68B y se extiende hasta las carreras 3C y 4, del barrio La Central, de Soledad.

En la zona, a lo largo del 2021 se registró una serie de homicidios que alertaron tanto a la comunidad como a las autoridades. Por su parte, los residentes del afamado corredor cuentan que el incremento de los asesinatos habría tenido lugar a comienzos de septiembre.

Cifras de las autoridades dan cuenta de que desde el mes 9 del año pasado y hasta la fecha, en efecto, se han registrado 11 homicidos. Todos en la misma manzana.

Y es que los homicidios serían de los delitos de mayor impacto que afectan a este sector, que de acuerdo con las autoridades tendrían su origen en las disputas territoriales entre estructuras delictivas que solo buscan alzarse con ese poco espacio de terreno para poder concentrar la distribución de droga.

Una mira da de los vecinos

“Estos flagelos son consecuencia de la falta de oportunidad del Estado”. Así lo describió *Nurys, una moradora del barrio La Central, al referirse a la criminalidad y delincuencia que se pasean “sin control” por calles del sector.

“Los más vulnerables son niños, jóvenes y mujeres, que no tienen donde explotar sus habilidades, no hay oportunidades de trabajo y prefieren el camino fácil. En el barrio tenemos la cancha que no cumple sus condiciones, al contrario, es utilizada para consumir estupefacientes. Debido a la situación lo mejor es abstenerse de mandarlos a ese ambiente”, indicó la residente de la zona.