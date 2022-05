Homicidio agravado o feminicidio: los escenarios del asesino de Edixmar

El presidente del Colegio de Penalistas, Francisco Bernate, indicó que el delito de feminicidio agravado permite que haya un descuento de la sanción si la persona se allana a los cargos que podrá ser hasta del 50 % si lo hace en la formulación de imputación y posteriormente se va degradando hasta la sexta parte si lo hace al inicio del juicio oral.

“Este no es un delito de aquellos que excluyan la posibilidad de rebaja de pena por aceptación de cargos. Las diferencias en términos de condenas de feminicidios y homicidio agravado tienen el mismo límite de la sanción que son 50 años. Es decir que en principio no hay ninguna diferencia, lo que sucede es que mientras en el homicidio agravado se condena hasta con 50 años el hecho de causar la muerte de una persona, el feminicidio agravado supone la multiplicidad de delitos, no solamente si se está causando la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer o en el marco de un ciclo de violencia, sino que además puede estar acompañado de otros delitos como violencia intrafamiliar, secuestro y violencia sexual”, explicó Bernate.

De manera que si bien, la sanción es la misma, en el caso del feminicidio agravado sí hay otras tipologías se van a sumar lo que no sucede en el homicidio agravado.