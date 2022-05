Audios de WhatsApp: pieza clave en investigación de joven asesinado en Recreo

Después de dejar esas dos personas en Barranquilla, al parecer, Víctor se fue a hacerle un cambio de aceite al vehículo y, posteriormente, se habría dedicado a hacer carreras con la plataforma y hacia las 2:45 de la tarde envió el mensaje a su mamá: “Mami, voy en camino para Caribe Verde, me pidieron el favor, la verdad, y fue la misma carrera, entonces para no dejar la carrera tirada, me da pena ya con los pasajeros”.

Pero además habría otros mensajes, enviados a otros contactos de su teléfono, en los que se podría determinar cuáles fueron los últimos movimientos de la víctima.

